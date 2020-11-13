又有旅行社因新冠肺炎疫情衝擊決定裁員！立足市場近60年的老字號東南旅行社為降低人事成本，決定精簡人事並資遣170位員工，約占公司員工總數1143人的15％，東南旅行社證實，公司已自11月12日起通知相關同仁，後續將會依勞基法相關規定辦理。

東南旅行社是繼五福、金龍、鳳凰、利百加旅行社等旅行社之後裁員精簡人事的知名旅行社。資深旅行業者表示，邊境未解封，國人出不去、外人進不來，雖然原本以出境遊為主的旅行社轉型作國旅因應，但這僅是杯水車薪，進入11月，政府相關補助截止，規模超過50人以上的中型以上旅行社根本扛不住，年底前勢必會有更多旅行社跟進裁員、減薪，因疫情恐將持續影響至2021年第四季，產業掀起倒閉潮亦勢不可免。

東南旅行社全台門市近70家，公司表示這一波人事精簡是根據疫情後勢發展與公司營運動能作的全盤考量。東南旅行社指出，這一波精簡人力主要以海外遊業務人員與行政人員為主，另外亦針對轉作國旅但業績未達標的人員進行調整。

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