因為疫情關係，全台餐飲業普遍面臨困境，業者為求生存擺脫不景氣，無不想方設法要讓顧客上門。一家立基於中南部的火鍋店連鎖店11月祭出優惠活動，第2盤肉可用姓氏去兌換，筆畫愈多肉片送愈多，最高限定23片。台大政治教授王業立將活動轉貼臉書，卻大喊不公平，引來底下網友哈哈大笑。

業者日前在臉書貼出「我的姓我驕傲」優惠方案，PO圖秀出超震撼超驚人肉片畫面，還要大家猜猜看哪些姓氏，可以直接收到長長一盤18片肉片？店家提到，高雄、台中門市活動已全面開跑，只要先單點一盤肉，第二盤肉即可用姓氏兌換(須出示證件)，每桌派出一位代表，上限為23片。此外，此優惠不能與其他優惠併用，吃到飽套餐也無法使用。

王業立在個人臉書貼出此優惠消息，還稱「這是一項非常不公平的促銷活動」，意外引起底下網友關注，台大教授葉丙成也被他逗樂，直說這活動挺好的。

網友們留言熱議哪些姓氏是最大贏家，而筆畫少的姓氏可就虧大了，「哇～我婆婆複姓再冠夫姓，總共三個字欸～啊不就賺很大」、「丁丁也太可憐了」、「那個姓尉遲的出來一下」、「我以姓戴為榮」、「這是慰勞那些考試的時候因為寫名字就慢人家好幾秒的人啊！」、「姓龐好像很不錯…」、「真的不公平啊 姓一的怎麼辦」、「複姓的約起來」、「原住民姓氏或成最大贏家」。

(中時新聞網)