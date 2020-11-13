前衛生署長楊志良日前應邀赴金門大學專題演講，以「最好的時候常是最壞的開始、最壞的時候常是最好的開始」，期勉青年學子跳脫同溫層，建立獨立思考模式，開創自己往上提升的未來。

楊志良在2011年應時任金大校長李金振之邀，擔任金大講座教授和醫護學院籌備處主任委員一職。他是美國密西根大學公共衛生學院博士，在健康管理、衛生政策、健康保險及醫療制度均有專精研究，2009至2011年任職行政院衛生署長。目前也擔任全民造福時間銀行理事長、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事、台灣病友聯盟理事長、醫療改革基金會董事等職務，持續關注公共衛生和公共政策。

楊志良以「最好的時候常是最壞的開始、最壞的時候常是最好的開始」，期勉青年學子跳脫同溫層，建立獨立思考模式，開創自己往上提升的未來。（金大提供）

金門大學「通識領袖講堂－僑領講座」課程，日前邀請目前也是亞洲大學榮譽講座教授的楊志良，以「台灣的幸福及挑戰」為題對百餘位師生開講，提供大家不一樣的思維方向。帶著回「娘家」的心情重返金大的他，一再表示自己非常懷念金門、喜歡金門。

談到大家關心的新冠肺炎，楊志良說疫情導致失業率上升、犯罪率增加及貧富差距加大，但相對也讓全球汽油使用量下降，原先被持續破壞的自然生態獲得喘息空間，並得以逐漸恢復。他強調：「最好的時候常是最壞的開始、最壞的時候常是最好的開始」，好或壞不是問題，問題是我們如何應對，是向上提升自我還是選擇向下沉淪。

楊志良指出，台灣的幸福是平均壽命的提升、生活自理能力逐漸提高；台灣的挑戰則是多數年輕人覺得沒有未來。他勉勵青年學子跳脫同溫層，用理性來面對和思考問題，才能做到自立自強，也才能幫助國家、社會努力向上提升。

(中時 )