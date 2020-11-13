正值青春期的少年阿力，日前突然無預警昏倒，被診斷為動靜脈畸形破裂導致嚴重腦出血。阿力的媽媽在兒子二次被判腦死後，拿著聽診器聆聽孩子「最後的心跳聲」，心碎卻勇敢地說：「趕快送進開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭都在等我兒子的大愛！」讓許多網友看到哽咽，紛紛留言感謝。

臉書專頁「長庚社會公益作伙來」發文分享，正值青春期的阿力，長得又高又帥，更是位體育健將，有著美好的未來等著他前進。但有一天，他一如往常去學校上課，卻突然無預警昏倒了，送醫診斷後為「動靜脈畸形破裂」，造成嚴重的腦出血。

阿力的媽媽了解狀況後痛哭，因為她怎麼都想不明白，平時那麼健康有活力的兒子，怎麼就突然倒下了呢？但悲傷之餘，阿力的媽媽仍想替兒子做件有意義的事情，因此在全家人的支持下，提出了「器官捐贈」的想法。

在二次腦死判定之前，阿力媽媽癱坐在地上心碎地問：「社工師你告訴我，我兒子還有機會醒過來對嗎？」社工師則安慰道，阿力能堅持到這階段真的很勇敢，待會如果順利完成二次判定，就代表兒子要去當天使了，而他的大愛將幫助9個家庭，也完成媽媽的心願，「請相信他一直都在，兒子會在這個世界傳遞溫暖給好多好多人。」

阿力媽媽聽完後，突然很用力、很用力地抱住社工師，用僅存的理性和力氣說：「好！如果確定了，你一定要答應我，趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們。」

二次腦死確定後，阿力媽媽也透過聽診器，聆聽兒子最後的心跳聲，社工師表示「這是妳兒子的心跳聲，也是希望的聲音」。後來送入開刀房時，醫療團隊也列隊鞠躬向捐贈者致上感謝之意。

而阿力最後完成了「心、肺、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管」等捐贈，他的大愛幫助了9個家庭，決定「器官捐贈」並不容易，過程中必須經過許多煎熬，但相同的目的都是為了遺愛人間。貼文也引發網友熱議，「大愛讓人哽咽，感動」、「延續無限的愛」、「謝謝你的大愛遺愛人間，救了好多個家庭」。

(中時新聞網)