近200人參與研討。（許哲瑗攝）

新北市婦女小蘭（化名）因身心狀況不佳，日前放話要攜兒子一同輕生，社會局高姓社工獲報後，趕緊協同同事到場協助，第一時間帶離男童另行安置，不料小蘭情緒失控竟「放狗咬人」；新北市家防中心今在市府辦理「家庭暴力及性侵害防治實務研討會」，由4名李姓、林姓、施姓和高姓新進社工分享兒保經驗，4人坦言，「經常面臨許多挑戰和壓力，只盼協助被害人發聲與復元。」

今研討會由社會局長張錦麗主持，衛生福利部保護服務司、各縣市從事家庭暴力及性侵害防治工作以及跨網絡的專業人員，包含衛生、警察、教育、地檢等，近200人參與研討。

施社工說，在工作時面臨許多壓力和挫折，原想不如歸去，但其中有位案主跟她說，發生事情第一個不是想到父母，而是尋求她的協助，讓她為這句話，「可以再奮鬥10年！」；李社工說，兒保工作就像一片土壤，案主就像種子落在上面，社工就努力地去鬆土、澆水，看到種子萌芽那剎那是最大的快樂和回饋。

另位資深曾姓社工督導則以「一千九百萬的眼淚」為題，述說社工的難為之處，她分享一個經典案例，有位案母在短短2個月內通報10次，認為案父要虐殺子女，因此開始剝奪孩子的受教權，造成孩子語言發展遲緩，但當社工介入之後，發現這位媽媽身心有狀況，案父為了孩子與案母分分合合，但媽媽還是不斷向外界網絡陳情投訴，整件堆疊起來有如陳情塔，甚至要求賠償因安置孩子的精神損失高達1900萬元。

張錦麗表示，新北市推動家庭暴力及性侵害防治工作已逾20個年頭，希望藉由辦理實務研討會，讓第一線社工透過個案服務歷程與反思，協助被害人發聲與復原，新進同仁的壓力加上資深督導的鼓勵，相信更能激發社工潛力。

新北市家防中心主任許芝綺表示，研討會除了兒少保議題，還有老人保護、家內性侵案件的工作陪伴與加害人的處遇服務等，透過社工的實務研討，以及專家學者的指導提點，希望更精進新北家防保護老人、婦女、兒少等作為。

(中時 )