台南市消防局玉井消防分隊運用特殊轉接頭接果農灌溉用儲水槽，配合輕便高壓細水霧機，大大提升救災效益及時間。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局玉井消防分隊運用特殊轉接頭接果農灌溉用儲水槽，配合輕便高壓細水霧機，大大提升救災效益及時間。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局玉井消防分隊運用特殊轉接頭接果農灌溉用儲水槽，配合輕便高壓細水霧機，大大提升救災效益及時間。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局玉井消防分隊運用特殊轉接頭接果農灌溉用儲水槽，配合輕便高壓細水霧機，大大提升救災效益及時間。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

每逢年底到隔年的清明節期間，台南玉井、南化、楠西等山區陸續發生山林野火火警，有鑑於火警現場常遇到現場缺乏水源，或火點位於山坡地上不易接近等問題，台南市消防局玉井消防分隊運用果農灌溉用儲水槽、輕便高壓細水霧機，大大提升救災效益及時間。

玉井消防分隊表示，山林野火火警現場往往地處偏僻、雜草叢生、水源缺乏，以往是將消防車停放在林間道路，在布署一條一條沉重的水帶來接近火點，既費時又消耗體力。

消防分隊利用山區果農持有的灌溉用儲水塔，運用特製的儲水槽轉接頭，可輕易地將儲水槽裡的水供給消防搶救裝備使用，倘若地勢崎嶇高低不平，可使用改良後的高壓細水霧機，輕便又好移動，比以往的救災模式更具靈活度及彈性。

此外，往年山林野火火警發生時，消防人員到達現場發現地點在深山陡坡，無法判斷是否為國有林地或公有林地，往往需先請求林務局協助查詢後才能得知，如為國有林地，其管轄單位為林務局，林務局會立即出動滅火隊來滅火，如為公有林地，則由消防隊處理。

消防局現在利用內政部國土繪測圖資服務雲的座標定位，能立即看出該地點管轄單位，省去以往查詢一來一往的時間。

台南市消防局第2大隊大隊長丁春能表示，山林野火造成原因，很大的一部分為民眾整地或打掃墓地時不小心，呼籲民眾在掃墓離開前確實澆滅金紙火勢餘燼，也可多利用金紙集中清運燃燒，讓慎終追遠的時節能兼顧環境與人員的安全。

(中時 )