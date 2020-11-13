苗栗市民代表會前主席邱炳光10月18日病逝，代表會13日進行主席補選，全體15名代表出席投票，由原副主席楊喬安拿下13票高票當選並宣誓就職，成為苗栗鎮改制為市後，首位女性市代會主席。楊喬安感謝代表支持，強調會兼顧監督市政與所會和諧，繼續為民喉舌、謀求福利。

苗栗市代會前主席邱炳光10月中旬病逝後，由副主席楊喬安代理主席職位，主持今年度第11次定期會，市民代表於會中提出臨時動議，議決於13日進行主席補選，並由新任主席決定副主席補選日期。主席補選由最資深的代表蘇文霸擔任會議主席，宣布補選流程後展開投票。

苗栗市代會主席補選，當選人楊喬安（右）在苗栗縣政府民政處副處長林嫦娥（中）監誓下完成就職宣誓及印信交接。（巫靜婷攝）

選舉結果，楊喬安以最高票13票扶正為主席，另外代表謝承恩、劉鳳瑩各獲得1票支持，隨後楊喬安在苗栗縣政府民政處副處長林嫦娥監誓下，完成宣誓就職及主席印信交接。楊喬安感謝代表們支持，強調兼顧監督市政與所會和諧，繼續為民喉舌。至於副主席補選，楊則表示會盡速完成。

現年43歲的楊喬安2018年首度參加苗栗市民代表選舉，就以1833票成功當選為新科代表，後擔任副主席2年後順利扶正。苗栗市代會指出，改制前苗栗鎮期間僅有邱潘廷妹女士當選為鎮代會第9屆主席，其餘主席均為男性擔任，楊喬安為改制後第1位女性主席。

(中時 )