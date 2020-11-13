高盛首席亞太經濟學家Andrew Tilton表示，分裂的美國政府意味著任何進一步的財政激勵措施，規模可能「不那麼大」，這將使亞洲的利率明顯高於美國，尤其是中國與印度，亞洲債券市場仍將吸引投資人進場，而進一步流入該地區的資本將提振亞洲貨幣。

美國大選結果可能產生一個分裂的政府，雖然計票工作尚未結束，但美國主流媒體已經預測民主黨候選人拜登將入主白宮，民主黨雖將保住眾議院多數席次，但從共和黨手中奪下參議院控制權的機率不大。

該高盛首席經濟學家表示，華府的分裂，意味著這個全球最大經濟體任何推出的新一輪財政激勵方案，規模可能「不那麼大」。這也意味著美國的經濟增長將不那麼高，而美國的利率也不會升那麼多。

Tilton表示，新冠肺炎疫苖的發展，明年仍可能為美國經濟增長與利率帶來提振，但亞洲的利率，尤其是中國與印度等地，將明顯高於美國。

他表示，亞洲債券市場仍將吸引投資人，投資人一直不斷將資金投入中國債券市場，每月流入資本最高達到200億美元。這些資本流入將支持該地區貨幣兌美元升值，因此「我們對明年可能由人民幣領軍的亞洲貨幣升值前景感到非常樂觀。」

此外，亞洲經濟體也可能受惠於拜登的外交與貿易政策。他認為拜登政府對亞洲而言，意味著不確定性與意外減少，將有利於亞洲的出口與貨幣。他並預期貿易關稅可能不再進一步升級，「過去幾年來關稅不斷升高，但這個情況可能會結束，關稅未必會大幅調降，但進一步提高的風險可能降低」。

(時報資訊)