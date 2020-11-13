廣達(2382)今舉行法說會，公布今年3Q財報，前三季EPS達4.33元，已經超過了去年全年。董事長林百里表示，AI是廣達的第三支腳，這是廣達下個10年的重要動能，超級連結和超級運算是廣達最拿手的。副董事長梁次震信心喊話，明年廣達NB的出貨絕對不止6000萬台。

對於美國總統大選，林百里表示，美國新總統還沒就任，再等一下，但市場評論拜登是比較能講道理，比較溫合，我們也靜觀其變，不能去猜。至於分散產能，廣達目前海外擴廠先以泰國為主，在美國生產的成本比較高，疫情帶動的新生活型態，即使疫情過後，也回不去了。今年缺料的問題預估明年會逐漸趨緩。

林百里表示，5G和AI是廣達核心技術，但廣達是做工具的公司，替客戶實現願景，做刀子要看市場需要什麼。廣達就是做電腦，SMARM CITY要用什麼，廣達就提供工具，所以，必須要了解什麼行業需要什麼。

林百里也表示，智慧遠距醫療未來10年需要AI和通訊，廣達會扮演和醫療服務公司合作提供硬體。林百里上個月參與健保署舉辦的「健保資料人工智慧應用研討會」，談到台灣發展AI、大數據，結合5G之後，將可望帶動智慧醫療、精準醫療成為台灣下一個「護國神山」產業。健保署今年3月也與廣達簽署合作備忘錄，由廣達捐贈健保署「人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA AIM）」系統，並客製化打造有利健保資料加值的環境。

副董梁次震則表示，今年零件缺料上以POWER IC較嚴重，擴廠要到明年中，屆時新產能才會開出，LCD也會受波及。因應缺料，廣達採購花很多精神找材料，在設計上也做彈性調整。

林百里今天也宣布，今年大型尾牙暫停，但抽獎照常，同仁都體諒因疫情關係，安全的重要。

(時報資訊)