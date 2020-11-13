啟碁(6285)今(13)日舉辦法人說明會，第三季因材料供應不順、匯率的影響，獲利、毛利率均受到影響，董事長謝宏波說，「第四季會努力追」，也持續積極擴產，以支援未來3年需求，其中越南V2廠預計明年第四季開始投產。

啟碁第三季營收171億元，季增加13%、年減少3%，稅後純益4.74億元，季增加18%、年減少15%，每股獲利1.22元，單季毛利率11.1%，相較第二季減少0.6個百分點；前三季累計營業收入455.53億元，累計稅前淨利13.26億元，歸屬於母公司累計淨利11.25億元，累計每股盈餘2.89元。

謝宏波表示，啟碁第三季多少受到材料供應不順、匯率的影響，稅後獲利表現比預期差一點，也影響到毛利率，第四季會努力追，啟碁今年規畫第四季新產品、新計畫，如果可以順利上線，客戶端銷售狀況也順利的話，明年應該可以看到明顯得貢獻。

謝宏波表示，啟碁2019年美國營收占比首度降到50%，今年前三季再下降到46%，以往過去最高曾經上看60%，歐洲今年前三季則是升到30%，目前這樣的比重分布對營運比較有利；啟碁在美國專利達496項、還有120項申請中，符合先前今年訂在500項的目標。

謝宏波表示，啟碁今年確實受到疫情影響，如果沒有疫情營運應該會好很多，初估至少有一半以上的產品受到直接、間接影響，尤其是車用電子、工業用IoT，或是一些需要實質安裝，以及標案部分，且因為疫情，很多供應商也受到影響，導致材料供應不順利，目前看來到第三季後半段已經回到正常水準的8~9成，比較擔心的是現在第二波歐美疫情 。

在產能上，謝宏波表示，啟碁今年產能分布和年初規畫差不多，大陸崑山占比35~40%、越南10~15%、台灣45~50%，預估今年總產值和去年差不多，整體產能利用率也差不多，以目前從客戶端訊息來看，明年應該會好很多，啟碁持續擴展新製造基地，已可以支援未來3年需求，越南V2廠預計明年第四季開始投產，S3廠則比較複雜，應該要等到2022年，目前來說，大陸崑山還是啟碁很重要的生產基地。

(時報資訊)