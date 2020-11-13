台中市不動產開發商業同業公會13日在台中國際高爾夫球場舉辦首次結合公益的「第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽」，由台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄代表捐贈給台中市府社會局20萬元轉予各社福團體，以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，高爾夫球賽理事長盃運動結合公益，以後能長久延續，這一年來疫情波及各行各業，很多社福團體因為企業捐贈減少，加上商業行為較受限制，今年營收也受影響，衝擊到社福團體的捐款。

建築同業與協力廠商，攜手參賽選手一同愛心做公益，活動更有意義。（盧金足攝）

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄（左起）13日與台中市府社會局副局長陳坤皇表示，台中市長盧秀燕是開工市長，空品也獲改善，這兩年的努力，造福住在台中的居民，與要移民來台中的購屋者。（盧金足攝）

台中市不動產開發商業同業公會以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。（盧金足攝）

「第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽」共有200多名球友參加盛會，捐助公益也能拋磚引玉，期待每年理事長盃高爾夫球公益聯誼賽，延續有意義的活動，對社會做出直接付出與貢獻，為幫政府關心到弱勢角落的社福單位送暖。

台中市府社會局副局長陳坤皇表示，感謝建築業給社會局當政府與民間團體橋梁機會，社福團體參與急難救助、捐助弱勢，愛心溫暖社會，有的還提供孩子課業輔導資源，教導藝術課程，照顧更多弱勢孩童與長輩。

陳坤皇強調，台中市長盧秀燕上任即宣示，她是開工市長，「開不了的工，她來開工，完不了的工，她來完工」，台中一直在進步中，期待社會各界一起來打拚，打造台中市成為幸福、宜居的城市。

林正雄說，盧秀燕主政以來，支持建築業，大家也看到很多改變，過去比較為人詬病的空氣品質，現在不只台中市民，來自全國各地民眾，都感受到空汙明顯改善，盧秀燕這2年的努力，造福住在台中的居民，與要移民來台中的購屋者。

「今天陽光普照，就像建築業打拚的精神與好心情」，林正雄指出，依目前全球疫情來看，疫情完全控制應該還有1年以上時間才有穩定階段，他向建築同業建言，建材急速上漲，所以不一定要賣的太快，減少增加營建成本。

至於外界憂心政府打房，他認為目前因疫情衝擊，政府還需要振興經濟，經濟復甦還沒完全恢復，對政府有信心，應該會等產業恢復生氣，2、3年後再看要怎麼調控。

主辦球賽的運動委員會主委唐廷照表示，台中市不動產開發公會會員齊心認為，企業取之於社會也需善盡社會責任，運動委員會以推廣健康生活及社會回饋做為該委員會目標，活動不僅是運動賽事舉辦，推廣公益、關懷社會更是重點志業。

林正雄強調，台中市不動產開發公會在公益議題不落人後，今年理事長盃高爾夫球賽以實際行動貢獻該會的心力，捐贈給台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體。

第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽，除市府長官及不動產界貴賓出席到場指導，邀請台中市不動產開發商業同業公會會員代表及協力廠商共約200多人參加。

唐廷照表示，第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽活動延續往年精采賽程與同樂晚宴，今年盛逢該公會邁向45周年重要歷史時刻，建築同業與協力廠商，攜手參賽選手一同愛心做公益，活動更有意義。

(中時 )