房市稍有起色，部分人士拋出打房議題，桃園市建商公會理事長李文科13日表示，房市交易量才剛回到30萬棟，股市、車市都大好，為何不打股、車市，唯獨打房市？實不應為了少數建案銷售操作而打房，而是要打「不當得利的投機客」，祭出禁止換約、或預售期間轉手獲利課比照房地合一重稅等手段，有助房市健全發展。

李文科表示，股市從1萬點漲到1.3萬點，車市從常態性35萬輛升至40萬輛，從來沒有人提出講打股、打車，而近年房市交易量從24.5萬棟用了五年的時間回到31萬棟，過去有9年超過40萬棟，算是好不容易才有起色，這時間點因為少數投機客炒作而提打房，為像為了一人遲到而全班罰站，顯得不公平又不理性。

政府應打擊的對象，是「不當得利的投機客」，全面禁止預售屋在交屋前換約，在合約應記載事項中載明至交屋不得更名轉讓，讓房市回歸自住需求。

今年除了地價上漲一至三成外，缺工問題嚴重，營建成本大漲，造價約漲了15％，反應房價上相當於一坪將近1萬元。南部甚至為了搶工還有「工人做六天給七天、工資二倍」的行情，泥水工從一天2,500漲到3,000元，模板工一平方米從380元漲到550元、鋼筋綁紮從一噸4,200元漲到5,000元、雜工從一天1,100元漲到1,400元，混凝土（4,000磅）一立方米從1,850漲到2,650元。

李文科表示，缺工嚴重常導致工程延宕，建案無法如期交屋，建商只好付出繳款金額每天萬分之5的逾期罰款，未來一年建商逾期交屋的情形勢必很嚴重，政府更應正視此問題。

建築業長期扮演政府最大課稅的加工機器，一個案子長達四至六年之久，缺工時可能更久，平均下來每年的利潤相當微薄，政府應該照顧各行各業的工作者與經營者，應有「藏富於民」的思維，提供人民更多的理財工具，如中央政府可以大舉發債，吸收民間游資，投資地方政府的基礎建設，未來公設土地和工程費用只會愈來愈高，早日完成基礎建設，付出成本較低。

(工商 )