好市多「蘋果電腦」又降價！網友分享12日的價格比起4日便宜了1500元左右。（圖／翻攝自Dcard）

MacBook Air又降價了！一名網友看到老公的電腦很舊，便想買台新的送給對方，驚喜發現好市多的MacBook Air降價，便開心地買了！豈料，不少網友看了卻因為「電腦規格」，紛紛留言勸她快點退貨。

女網友在Dcard上發文表示，最近想買一台Macbook Air送給老公，因為他的Macbook Pro已經非常老舊，最近恰逢雙11便特別留意了產品的價格，但也沒便宜到哪去，直到12日去逛好市多發現「筆電又降價了」，還可以分六期零利率，每個月只要繳4000多元而已，讓她覺得超級幸運，慶幸自己上周有忍住沒買。

豈料，貼文曝光後，大批網友卻留言要原PO退貨，「趕快退貨，不是要出新的了嗎？所以才降價」、「快去退...這台的規格你有看清楚嗎？」、「大姊趕快退，新款的air的M1晶片性能跑分比現在16寸pro還強」。

網友也說，「送禮物給老公很感動，但下次記得做功課」、「他原本用pro 結果你買舊的air 而且還剛出更強的air 他可能會傻眼」，另有網友則勸說，「買電腦要記得看規格，不是頂著Mac的名號就無敵了」。

後來，原PO也在留言處回應，一開始看到真的覺得很糗，居然沒有跟到新一代要出來的消息，但老公不在意就好。與老公討論後，他是真的用不到新的功能，先前用pro只是剛好接收了別人不要的古董，平時工作多是打講章和查資料而已，因此也不考慮脫手，或是多花3000元追求最新款式。

(中時新聞網)