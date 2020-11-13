近日有網友爆料，上海浦東國際機場，一名大媽在安檢時想要插隊，遭到男子拒絕，沒想到大媽竟開始破口大罵，追著男子罵了一整路，甚至還揚言「下了飛機再打架」，最後座艙長看不下去，表示若繼續罵就請他們2人下飛機，大媽才停止了謾罵。

綜合陸媒報導，近日有網友PO出一段影片在網路上流傳，上海浦東國際機場一名大媽在安檢時，想要插隊，遭到男子拒絕，沒想到大媽隨即破口大罵，還跟著男子一路罵個不停，連要準備上飛機時仍繼續罵，甚至揚言「下了飛機再打架」，上了飛機後兩人仍舊未停止互相謾罵。

近日有網友爆料，上海浦東國際機場，一名大媽在安檢時想要插隊，遭到男子拒絕，沒想到大媽竟開始破口大罵，追著男子罵了一整路，甚至還揚言「下了飛機再打架」。（圖／翻攝沸點視頻）

一旁目擊乘客表示，這位大媽當時想要插隊到男子前面，男子告訴大媽不要插隊，接著大媽就生氣了，一路罵不停，罵到飛機上去了。最後座艙長看不下去，要求2人不要再吵了，但大媽仍不停地罵，座艙長表示若繼續吵的話，就讓2人下飛機，大媽這才停止。

近日有網友爆料，上海浦東國際機場，一名大媽在安檢時想要插隊，遭到男子拒絕，沒想到大媽竟開始破口大罵，追著男子罵了一整路，甚至還揚言「下了飛機再打架」。（圖／翻攝沸點視頻）

影片曝光後，引起網友熱議，紛紛留言「這種人真的欠收拾」、「坐飛機好像不用搶座吧？插隊的目的是什麼啊？」、「慣的，就應該不讓她上飛機」、「應該把她趕下飛機」、「這個大媽真是的，太要事了」。

(中時新聞網)