台北地院審理立委集體貪汙案，今天下午傳喚羈押禁見中的藍委陳超明。陳以身體狀況不好為由，希望法官下次開延押庭時能讓他交保，表示他在看守所裡沒有睡一次好覺，有心悸症狀，牙齒也掉了，「我不是苦苦哀求，是身體真的受不了」。

陳超明表示，他已經被關了3個月，羈押把他從家庭、社會、工作隔離出來，對人的信心、信用、名聲影響很大，他只是打一通電話，就被指控貪汙。他在看守所沒有一次睡好覺，還心悸、掉牙，對他身心的折磨，一直在腦海揮之不去，讓他覺得自己很悲哀。

陳說，他已經拒絕辦SOGO公聽會，拒收200萬元政治獻金，沒有參加徐永明辦的公聽會，也不認識郭克銘，只因為接到辦公室主任梁文一通知，請他打一通人情電話，根本沒有期約，檢方卻說他跟人要錢，讓他覺得很自己丟臉。

陳哽咽說，「我不是苦苦哀求，是身體真的受不了」，母親已經106歲，他從政時家裡給他一塊地，支持他當民代，告誡他不可以收紅包，他與本案無關聯，卻莫名掃到颱風尾。現在看守所也要他盡量不要戒護就醫，以免吃了藥手腳發抖、精神混沌。

檢方則對陳的身體狀況表示遺憾，但稱為維護司法正義，避免共犯、證人勾串，仍有羈押禁見必要，法院已盡最大努力盡速審理，希望陳體諒並保重身體，維持不爭執證據能力、不傳證人的一貫態度，以免延滯訴訟。

庭後，陳超明的律師表示，陳的健康狀況確實令人擔憂，每周都會去律見一次，陳的反應明顯不如過去，對於許多問題都難以理解；依檢方提出的證據，陳的涉案程度確實很輕微，對他其實有利，所以不爭執證據能力，也未聲請傳喚證人，一方面是希望加快審理進度，一方面也相信法院會有公正判決。

檢方起訴指出，郭克銘2019年10月間與陳超明會面，提議以200萬元政治獻金包裝行賄，希望陳舉辦SOGO案公聽會，陳拒絕。郭改請東吳大學與徐永明合辦，陳同意列名，並親自致電經濟部長沈榮津、魏姓國會聯絡人施壓，要經濟部「給面子」派人出席。陳今年1月向李恆隆收受100萬元政治獻金，他的主任梁文一則收50萬元現金。

(中時 )