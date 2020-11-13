市府雇用機具清理海岸蚵棚。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

浮筏式牡蠣養殖是台南市沿岸漁業的焦點產業，養殖過程中產生的廢棄物不容忽視，台南市農業局表示，市府積極辦理源頭管控，業者申報放養棚數即需回收同量棚數，未回收者處予每棚3000元罰鍰，另輔以每棚250元回收獎勵金，增加回收誘因。

農業局表示，未來將配合中央補助經費，讓漁民3年內汰換保麗龍浮具相關措施，於2022年立法禁用保麗龍浮具，根本解決保麗龍汙染問題。

目前蚵棚回收時均需由漁會派員逐一清點並集中於指定暫置區域，再由市府透過開口契約進行後續清理去化工作。保麗龍廢棄物則由漁民自行集中，由漁會派車收集後送至市府委託的廠商進行去化。

倘因如本次閃電颱風等天然災害造成蚵棚及浮具毀損沖至海岸沙灘，依分工原則，由環保局派員先行集中送至焚化爐進行去化，倘屬大量蚵棚或保麗龍，將由農業局協助進行去化。

農業局指出，至於每年廢棄蚵棚清理經費不足問題，市府積極向漁業署爭取110年補助2320萬元去化處理經費，配合市府920萬元預算，合計3240萬元，將透過開口契約分區委託廠商，於蚵棚回收後短時間完全清理使場地復原，縮短對海岸的汙染期間。

對於第一批EPP試驗浮具材質發泡不完全，產生如保麗龍浮具的顆粒問題，市府已經通知廠商完成改善，並於今年委託財團法人塑膠工業技術發展中心訂定浮具基本物性標準，以確保廠商出貨品管。

另目前台南市牡蠣產業發展協會已向漁業署爭取363萬元，進行新式蚵棚試驗，現已有5棚PVC蚵棚放置在外海，並進行牡蠣吊掛試驗中，試驗計畫持續進行，並朝抗浪、抗颱、免回收及使用年限長等方向研究，後續確認新式蚵棚符合使用需求後，因成本較一般竹製蚵棚高，需再行爭取補助經費，推廣漁民示範使用。

(中時 )