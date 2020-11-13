哈絲佩爾是中央情報局有史以來第一位女局長

就在美國總統川普進行選後大清算，動手開革官員之際，狀況變得愈來愈明確，他正打算對中央情報局（CIA）局長哈絲佩爾（Gina Haspel）動手。不過，已有好幾名共和黨議員公開為她辯護。

據CNN新聞網13日報導，國會外對川普是否該貫徹威脅，開革她的看法不一，政府內不同派系也在各自進行遊說。包括美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在內，川普的部分高層顧問站在許多共和黨議員那邊，紛紛力勸他，先不要動手。但另一方面，據數名消息人士透露，白宮內有好幾個人則力促川普，乾脆像開革防長艾斯培（Mark Esper）一樣炒了她。

川普身邊的部分顧問認為，哈絲佩爾無論對總統，或是國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）都不服從。一名熟知內情的消息人士透露，她經常繞過指揮系統，以推進個人和中情局的議程。

此外，一名熟知內部討論她工作狀況的消息人士說，部分官員質疑，她在川普或雷克里夫還沒達成最後決議前，就跑去國會做內部簡報。「她沒問其他相關首長的意見就這麼做，」這名消息人士說，「那是想施壓白宮，以獲得她想要的某種結果。」

另一方面，川普已承諾，要解密數千計頁文件，揭露所謂「通俄門」的指控其實全是謊言，但哈絲佩爾卻僵在那兒，遲遲不肯解密，令這位白宮主人和盟友相當不爽。

(中時新聞網)