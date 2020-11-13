即使如《福斯》新聞等美國主流媒體將美大選關鍵戰場之一的賓州歸為由民主黨的拜登拿下，但川普與川普陣營多次提出當地出現選舉舞弊且賓州將會有「驚人」變化，要大家「等著看」。除了團隊律師已向賓州提起訴訟之外，川普私人律師與密友朱利安尼控賓州出現65萬張非法選票，且共和黨人不得監票。

川普團隊律師已向賓州提起訴訟之外，川普私人律師與密友朱利安尼控賓州出現65萬張非法選票，且共和黨人不得監票。

據美媒《華盛頓觀察家》報導，朱利安尼（Rudy Giuliani）在接受《福斯商業台》專訪時表示，川普團隊已得知在賓州費城與匹茲堡發現65萬張非法選票。朱利安尼表示，無庸置疑，拜登這些選票絕對是非法，「那些大媒體稱我們沒證據，正如同他們說謊多年，這次也絕對、完全是在說謊」。另外，他也稱幾乎沒有一位共和黨人可以監督計票，但報導也稱他並未提出他所稱的開票地點，來證明他的指控。

報導稱，川普陣營先前也表示，賓州出現大量死者投票，但僅提出幾名死者姓名，藉此證明計票非法，並於10日控賓州郵寄投票機制「缺乏所有透明公開且可以驗證選民是本人的指標」。

另外，朱利安尼於8日接受《福斯新聞》專訪時表示，由川普陣營發起的訴訟中，已揭露賓州存在90萬起非法投票。但他在11日接受《福斯商業台》專訪時，並未表明這一數據是否與當時提到賓州的費城與底特律違法選票相關。

不過，賓州州長沃夫（Tom Wolf）早在9日聲明表示，「所有的政黨都可以進去參觀開票過程，任何與此相反的暗示都是謊言」。

此外，俄亥俄州立大學（Ohio State University）法學教授及選舉專家佛里（Ed Foley）表示，除非修改州法，否則賓州的立法機構並不能停止認證選舉結果，如果川普團隊試圖修改州法，可以預料的是，此舉將會受到該州的民主黨籍州長否決。

(中時新聞網)