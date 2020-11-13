啟碁(6285)今(13)日舉辦法人說明會，展望2021年，董事長謝宏波表示，預估穩健成長機會很大，看好5G營收有機會翻倍成長，電動車ADAS出貨也將倍增，WiFi5升級上 WiFi6，啟碁明年下半年WiFi6就有機會追上WiFi5，惟他也針對2021年提出四大變數，即上游材料供貨、匯率、疫情以及美中貿易戰。

展望2021年新品，謝宏波表示，預估新產品線貢獻會落在5G、IoT、低軌道衛星等，就市場關注的5G來說，今年營收占比約5%、明年有機會上看7~10%，如果可以提升到10%，就等於是倍數成長，他進一步說，目前各國5G發展均受到疫情影響，看好2021~2023年會是各個國家布建5G的高速成長期，待疫情後或是疫情可控下，各國勢必會加大力度推動5G，現在看的合作案都很樂觀，明年會有不錯發展，另外，WiFi5也持續升級WiFi6，有蠻明顯成長，預計WiFi6明年下半年有機會追上WiFi5，但就全市場來看，明年還是以 WiFi5居多。

在資本支出上，謝宏波表示，啟碁今年有廠房興建，加上新技術、新產品線，資本支出會落在13~15億元，和預期相當，至於明年，有越南V2進入驗收階段，加上建廠支出，預計全年資本支出會放大20億元。

展望2021年，謝宏波表示，啟碁三大事業群和一個BU都有不錯的成長動能，明年穩健成長機會很大，預計明年總體產品比重分布不會有太大的變化，網路產品45%、車用佔比25%、智慧家庭占比25%、其他則為5%。

針對2021年，謝宏波點出四大變數，即材料供應、匯率、疫情、美中貿易等，就材料供應上，預計晶圓產能會持續吃緊，狀況會從今年第四季一路到明年上半年；匯率上，新台幣持續升值帶來壓力，今年有很多價格沒調整，明年會重新報價，可以做出適當反映；最後則是大環境相關的疫情、和美中貿易戰，目前歐美疫情狀況有點麻煩，這兩者要再看一下未來發展，當然希望不要對明年帶來太大影響。

新冠肺炎衝擊全球車市，謝宏波表示，預估今年汽車總銷售量比去年少，但目前已經自第二季低點開始回溫，第三季底、第四季初已經有去年9成水準，加上第二季底庫存水位低，所以第三季拉貨積極，希望明年可以回到2019年水準，他進一步說，儘管目前歐洲再度封城，但根據現在的狀況來說，封城都是以大城市為主，工業城沒有，汽車製造基地目前都還沒有重大災情，如果沒有再惡化，明年應該會比今年好，不僅如此，也看好電動車ADAS(先進駕駛輔助系統)明年會有倍數成長。

(時報資訊)