中鋼(2002)12月內銷鋼品盤價出爐，平均漲幅僅為1.28%，除電磁鋼片維持平盤外，其它熱軋、冷軋及鍍鋅鋼料平均每公噸小漲300元。

中鋼認為，全球經濟表現進入下半年後逐漸升溫，各主要國家製造業PMI指數與第三季經濟表現數據皆大幅好轉，汽機車、家電、運動器材等產業需求轉強，在美國大選不確定因素漸次消弭下，帶動國際鋼市強勢走升。近月美國、歐洲與印度等地熱軋鋼捲價格屢創新高，大陸泛冷軋產品強勢追漲，國內鋼市在傳統第四季製造業旺季需求帶動下榮景持續，有突破區間盤整之勢。

中鋼表示，為體恤下游產業之購料成本上升處境並強化鋼鐵產業總體競爭力，12月內銷盤價以溫和、穩健為基調，適度反應鋼市熱度與台幣升值效應，以蓄積明年第一季成長動能，平均漲幅僅為1.28%，各項來說，除電磁鋼片維持平盤外，其它熱軋、冷軋及鍍鋅鋼料平均每公噸小漲300元。

(時報資訊)