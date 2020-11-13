因汽機車、家電、運動器材等產業需求轉強，帶動國際鋼市強勢走升，加上近月歐美與印度等地熱軋鋼捲價格屢創新高，中國冷軋產品強勢追漲，而國內鋼市則在傳統第4季製造業旺季需求帶動下，榮景持續，有突破區間盤整的趨勢，因此中鋼12月再開漲盤。

業者表示，為體恤下游產業購料成本上升處境，以及強化鋼鐵產業總體競爭力，12月盤價漲勢溫和，以適度反應鋼市熱度與台幣升值效應，並蓄積明年1Q成長動能。

中鋼12月盤價，冷軋、熱軋、熱浸鍍鋅鋼捲建材每噸皆漲300元；電磁鋼捲則維持平盤。(商品行情網)

(時報資訊)