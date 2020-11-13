《商情》鋼市熱度不減 中鋼12月盤價再漲 15:562020/11/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因汽機車、家電、運動器材等產業需求轉強，帶動國際鋼市強勢走升，加上近月歐美與印度等地熱軋鋼捲價格屢創新高，中國冷軋產品強勢追漲，而國內鋼市則在傳統第4季製造業旺季需求帶動下，榮景持續，有突破區間盤整的趨勢，因此中鋼12月再開漲盤。 業者表示，為體恤下游產業購料成本上升處境，以及強化鋼鐵產業總體競爭力，12月盤價漲勢溫和，以適度反應鋼市熱度與台幣升值效應，並蓄積明年1Q成長動能。 中鋼12月盤價，冷軋、熱軋、熱浸鍍鋅鋼捲建材每噸皆漲300元；電磁鋼捲則維持平盤。(商品行情網) (時報資訊) #中鋼 #鋼市 #盤價 #鋼捲 #強勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂庫存減少 激勵馬來西亞棕櫚油價續漲 09:592020/11/13 財經 《商情》樂觀情緒提振 日本橡膠漲逾2周高點 10:162020/11/13 財經 川普再傳封殺陸軍企 富邦VIX放價上漲 12:312020/11/13 財經 Q3財報公布倒數 11檔庫藏股護盤 04:102020/11/13 證券．權證 《集中市場》台股驚險收高 外資連3買 15:222020/11/13 財經 奇鋐、雙鴻領軍 散熱量價大噴發 04:102020/11/13 證券．權證 熱門股－雙鴻 業績旺漲停創天價 04:102020/11/13 證券．權證 中鋼 12月內銷盤價漲定了 04:102020/11/13 證券．權證 安撫工具機業 央行溫情喊話柯拔希 04:102020/11/13 財經要聞 《鋼鐵股》中鋼12月內銷鋼品盤價出爐 平均漲幅1.28％ 15:562020/11/13 財經 財經熱門新聞 納智捷退出大陸市場 裕隆子公司東裕聲請破產清算 - 財經 - 工商 政府不救？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 要聞 沒華為死不了？陸晶圓廠下場曝 慘輸台積電 - 財經 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 存股族小心 這檔金融股又踩雷 專家爆2大要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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