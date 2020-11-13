永豐餘(1907)投控今（13）日召開法說會，受惠產品出貨量增加及土地活化收益同步挹注，帶動第三季及前三季歸屬母公司稅後淨利同步跳增、改寫新高，若扣除一次性收益挹注每股盈餘約0.8元，前三季每股盈餘仍達1.68元、年增達51％。

永豐餘投控第三季合併營收187.88億元，季增8.32％、年減1.61％，但毛利率20.38％、8.01％，分創歷史新高及16年新高。加上業外收益季增達1.54倍、年增近1.13倍，歸屬母公司稅後淨利22.15億元，季增達74.92％、年增達87.86％，每股盈餘1.33元，雙創新高。

累計永豐餘投控前三季合併營收523.26億元、年減5.58％，雖為近3年同期低點，但毛利率19.7％、營益率6.98％，分創同期新高及近18年同期高點。配合業外收益跳增近2.72倍挹注，歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘2.48元，雙創同期新高。

永豐餘投控指出，第三季本業營運暢旺，主要由於亞洲地區新冠肺炎疫情稍緩、並因應第四季旺季提前拉貨，帶動產品出貨量逐步成長。業外收益同步跳增，主要認列江陰廠土地使用權收儲收益13.84億元、永豐實(6790)北京廠處分收益3.55億元挹注。

永豐餘投控表示，第三季土地廠房處分收益合計認列17.39億元，約挹注每股盈餘達0.8元，帶動第三季及前三季獲利同步躍進、改寫新高。扣除一次性土地認列收益後，前三季每股盈餘仍達1.68元，仍年增達51％。

觀察各事業群概況，漿紙事業群因疫情致使需求下滑、國際漿價仍疲影響，第三季營收37.75億元，季增3.15％、年減4.69％，營益率「雙降」至負5.52％。前三季營收113.32億元、年減10.35％，營益率續降至負3.31％，營運虧損擴大。

工紙紙器事業群受惠產品組合改善、循環經濟投資效益顯現，第三季營收87.24億元，季增9.2％、年增0.03％，營益率「雙升」至7.95％。累計前三季營收234.23億元、年減3.57％，但營益率自3.25％顯著躍升至6.52％。

消費品事業群受惠產品組合優化、新品反應良好，第三季營收24.4億元，季增2.1％、年減12.8％，營益率14.83％，低於第二季18.96％、優於去年同期6.57％。累計前三季營收74.44億元、年減11.48％，但營益率自5.9％跳升至15.89％。

其他產業方面，受惠申豐特用應材新產能開出後需求滿載，第三季營收38.48億元，季增16.33％、年增8.97％，營益率「雙升」至16.63％。累計前三季營收101.25億元、年增0.2％，但營益率自8.98％顯著提升至12.51％。

(時報資訊)