165個企業和產業團體聯名呼籲歐盟反壟斷機關，應對谷歌進行調查，其批評谷歌在網頁搜尋時偏袒自家的服務。

包括美國和英國的公司，以及歐盟的同行，周四對歐盟反壟斷專員維斯塔格(Vestager)寄出一封信，宣稱谷歌在搜尋服務上動手腳，在例如住宿、旅遊和工作的搜尋結果以及位置擺放上偏袒自家服務。

該165團體的組織表示，這是歷來敦促歐盟競爭主管採取行動的最大一次組織，其中包括130個線上服務公司以及30個產業協會團體所組成。路透發現簽名者包括Yelp、Expedia、Trivago、Kelkoo等知名線上公司。

歐盟表示，已收到信件，將在適當時間做出回應。

歐盟反壟斷專門委員維斯塔格曾在過去三年對谷歌祭出82.5億歐元的罰款，包括濫用市場權力，在購物比較服務、安卓作業系統和廣告業務出現偏袒。

谷歌反駁了指控，駁斥了服務的不公平偏袒，表示用戶沒有被鎖定，指出服務間的競爭只需要一敲擊就能跳開。表示用戶不希望谷歌偏愛特定公司或商業競爭者，或是停止能為歐洲帶來競爭和更好選擇的有用服務。

(時報資訊)