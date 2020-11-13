中天員工代表13日遞交蔡英文總統的陳情信和連署書到總統府，中天員工代表副總監林于喬（左）向總統府代表表示，「蔡總統說過，勞工是她心裡面最柔軟的一塊，所以我們今天能代表中天475位員工，將連署書，轉給蔡總統希望蔡總統聽到我們員工的心聲」，總統府派出專委彭昌盛（右）接下陳情信及連署書。（鄧博仁攝）

中天員工代表今親送遞交蔡英文總統的陳情信和連署書到總統府，中天員工代表副總監林于喬向總統府代表表示，「蔡總統說過，勞工是她心裡面最柔軟的一塊，所以我們今天能代表中天475位員工，將連署書，轉給蔡總統希望蔡總統聽到我們員工的心聲」；總統府派出專委彭昌盛接下陳情信及連署書。

中天員工代表副總監林于喬、攝影中心主任劉明忠、SNG中心副主任郭鴻銘、主播張雅婷、主播簡志豪及基隆駐地朱丁榮前往總統遞交陳情書及連署書。

林于喬指出，今天來，為了保障中天員工的工作權；第一，中天新聞的表現表現並沒有輸其他電視台，所有員工都是戰戰兢兢，在一個新聞專業、在道德良知的情況之下來從事新聞工作。但是現在面臨NCC要換照的時候，整個過程當中，其實外界有很多的問號跟質疑。

他說，因為蔡總統也說過，其實「勞工是她心裡面最柔軟的一塊」，所以希望今天能代表所有中天員工，裡面含有員工連署書，希望能夠把這封信轉給蔡總統，希望蔡總統能夠聽到中天員工的心聲。

總統府派出代表彭昌盛專委接下陳情信及連署書後表示，他們會盡快處理。

林會後受訪指出，今天來這邊主要的目的就希望表達中天新聞部475位員工的心聲，就是因為大家都知道，中天新聞台正面臨換照的時期，那最近也是緊鑼密鼓的接受審查，所以我們一直都希望NCC能夠秉公審查。

他說，事實上，中天新聞大概十幾年的時間，一直都秉持新聞專業，所有員工也在新聞專業上，都用這樣的一個角度，還有一個標準製作新聞，中天新聞的表現其實跟其他同業比起來，並沒有比較遜色。

他說，但是現在面臨這樣的處境，包括他在內的所有員工，有家、有小孩要顧的、也有長輩要養的，那現在在這樣一個時間點情況下，最快可能在12月11日照就已經到期，所以大家這個年可能會很難過，不知道要怎麼過下去，所以475個員工就代表475個家庭，這些家庭可能有超過上千人，可能很多人都靠著中天這份薪水在過日子，所以今天來到這裡就是希望能夠讓蔡總統聽見中天員工的心聲。

他表示，中天的員工都很努力的在新聞崗位上做新聞應該要做的事情，所以也希望蔡總統能夠聽見他們的心聲。

中天員工代表今親送遞交蔡英文總統的陳情信和連署書到總統府。(鄧博仁攝)

(中時 )