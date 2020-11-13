長工時、高壓負荷讓勞工疲勞問題日趨嚴重，勞動部勞動及職業安全衛生研究所（以下簡稱勞安所）針對電子零組件製造業產業勞工調查，透過尿液檢驗、問卷調查及壓力量表，了解工作壓力及疲勞度對人體體內代謝物含量的影響。研究發現，壓力組勞工明顯有高壓、慢性疲勞之情形，且工作環境及無塵室工作型態易影響腎臟健康，建議可納入相關健康監測指標，並舉辦健康飲食衛教及心理紓壓活動，宣導睡眠重要性，緩解工作疲勞、壓力對勞工健康的影響。

勞安所針對國內3家電子零組件製造廠，篩選出94名壓力組、30名對照組勞工，利用生物監測技術分析尿液中的粒線體能量代謝相關指標、氧化傷害生物指標（8-OHdG）、尿素氮等，同時進行飲食頻率問卷調查及壓力量表分析，了解工作壓力、疲勞及營養素攝取對於勞工體內代謝物含量的影響。

研究結果指出，壓力組參與者工作屬性主要為無塵室製程區，且平均年齡較低，工作壓力導致參與者在個人疲勞、服務疲勞等項目均明顯偏高，顯示心理壓力因素會導致生理疲勞現象顯著增加；上班過程中，壓力組參與者體內氧化壓力生物指標8-OHdG，濃度增加趨勢明顯高於對照組，說明壓力心理因素會導致生理受到氧化損傷程度增加。研究也發現，影響工作壓力及疲勞程度正相關因素為工作年資（多為資深管理階層），負相關因素則為睡眠及年齡，且由關係式系數可得知，睡眠時間高程度影響工作壓力及疲勞程度。

勞安所表示，由於參與者的尿糖、尿素氮等腎臟健康相關尿液指標，檢測異常值比例偏高者較多，建議後續勞工於健康檢查時，可考量納入相關健康監測指標。其次，因訪談過程發現廠區勞工經常性訂購含糖手搖杯、炸物攝取比例偏高，推測可能壓力造成食物選擇或喜好上改變，建議廠區舉辦均衡飲食講座，減少含糖飲料、炸物攝取，並增加蔬果攝取量，避免以進食舒緩工作壓力。調整工作壓力及疲勞層面，則可辦理紓壓講座及活動，從生活型態與增加身體活動方面著手，尤其建議強化宣導睡眠對身心紓壓的重要性。

(工商 )