台中市烏日區僑仁國小因缺乏足夠的無障礙設施，身障學生上下樓必須仰賴人力揹扶，相當不便且危險，為保障他們受教權益，校方爭取設置樓梯升降椅；教育部國教署強調，經費不是問題，但升降椅未列入中央規範的無障礙設施項目中，要求專家先評估其安全性。

協助僑仁國小爭取經費補助，立法院副院長蔡其昌、台中市議員陳世凱及台中市教育局、教育部國教署都到校會勘。校長李新揚說，校內目前有4名身障師生，平時都安置在一樓教室上課，但有些課程必須到科任教室，且因4棟校舍連接處約有半層樓高的落差，身障生上下樓得仰賴人力揹扶。

烏日區僑仁國小校舍銜接處有約半層樓高的落差，身障學生上下樓必須仰賴人力揹扶，校方盼增設升降椅。（林欣儀攝）

「學生受教權不容輕忽！」蔡其昌強調，僑仁國小雖設有1座電梯，但因4棟校舍相通的銜接處高低落差大，學校希望能在樓梯扶手處增設升降椅，解決身障學生上下樓的問題，目前國教署有經費可以支應，但因涉及到中央與地方法規問題，要求中市教育局、國教署應儘速討論，盼克服法規問題，儘速解決身障孩子受教問題。

國教署強調，校園內要增設電梯或升降梯等設施，必須符合內政部訂定的無障礙設施設置規範，但根據規範內容，校方希望設置的升降椅未列入範圍內，教育局應申請台中市府無障礙設施諮詢小組現勘後，確認安全上是否有疑慮後，儘速向教育部申請經費補助。

陳世凱則說，台中市目前約有145名肢體障礙學生，各校無障礙設施是否完善？教育局應儘速盤點；此外，僑仁國小即將歡慶創校60年，校舍多處因老舊出現油漆剝落、防水層損壞情況，這次也協助爭取經費，一併改善。

(中時 )