台灣大學13日下午14時29分，再傳疑似墜樓意外，一名年約20歲大二男學生被發現在社會學院旁，疑似墜落，目前原因及高度不明，救護人員到場發現男子意識不清、肢體骨折，已緊急將他送往台大醫院急救中。警方及校方調閱監視器，發現該名學生是獨自上樓後就不明原因墜落，目前正調查原因當中。

台大校長管中閔13日給全校學生信件(讀者提供)

台大日前接連發生學子墜樓及上吊身亡等2起不幸事件，不料13日下午將近3點時，又有1名台大學生在該校社科院圖書館旁有學生墜樓。台大於下午4點40分左右證實此事。

台大校長管中閔13日下午2點多發信給全校師生，信中表示「預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助，雖然學校一直努力在做，但這些努力顯然還不夠」，也強調「我們都是一家人」、也希望學生「珍愛自己、關愛同學」。不料緊接著又發生學生墜樓憾事。

台大稍晚發出簡短聲明，表示該校13日下午社科院圖書館旁有學生墜樓事件發生，目前已送醫急救，全力搶救中，並已聯絡家長前往醫院。校方正全力配合警方調查及處理中。台大感謝各位媒體朋友的關心，為避免模仿效應，請大家多多協助。

事件發生後有目擊者向媒體爆料指出，聽到社科院外傳出巨響，隨即傳出有人墜樓、跌落院旁水池中，隨後便聽到救護車與警車聲。據報導，1名年約20歲男子疑似高處墜下，全身骨折，跌落大樓的水池旁，校方緊急報案通知救護車到場，發現墜樓男子意識不清、全身肢體多處骨折，緊急將他送往台大醫院急救。

(中時 )