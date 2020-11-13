今年2期稻作已進入採收尾聲，邁入冬季蔬菜裡作可種植期間，因近期高麗菜市場價格佳，農民種植意願大增，相繼投入生產，據農糧署供苗預警系統統計，11月上旬甘藍種苗供應量達731萬株，二度爆紫燈，種植量超過市場合理需求，農糧署隨即以官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友自11月中旬起調整生產規劃、分批減種，以確保合理收益。

農糧署說明，今年高麗菜雖未受農業天然災害影響，但9、10月白天氣候炎熱且少雨，造成高麗菜多有葉緣焦枯、腐爛等現象，單位面積產量減少，自平地產區高麗菜開始採收以來，台北果菜批發市場交易價格尚能維持平穩，平均價格每公斤23元以上，11月起，中、南部農業產區開始種植裡作作物，因本年甘藍市場價格好，農民集中種甘藍，期望趕在農曆年前，能有好收成，賺大錢。

但農糧署提醒農民，冬季高麗菜因氣溫轉冷，適合生育，單位面積產量高且種植數量超過市場合理需求，以生育期70至80天推估，採收期在明年1月中旬之後，加上屆時裡作蔬菜均盛產，各類菜種間消費替代性高，價格可能未如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，以確保收益。

(中時 )