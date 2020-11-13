網紅黑男因《街頭邱比特》系列影片爆紅，也因此認識荷蘭混血正妹Lucy（盧蓁）進而交往，小倆口時常在IG上放閃，至今已經交往2年，只是2人感情看似穩定，近來Lucy卻頻頻在IG抒發負面情緒，坦承自己不只健康出狀況，蓮感情都出現了危機。

Lucy和黑男交往以來，時常會在IG曬閃照，直到1日，她都還分享了和黑男穿情侶外套的恩愛照片，小倆口的互動看起來十分甜蜜，前陣子他們也到澎湖去小旅遊，連發了好幾張同框情侶照，就連他們12日晚上和朋友聚餐時，黑男拌麵時都把碗拿開，就怕醬汁噴到Lucy。

沒想到不到一天，Lucy就在IG限時動態發出負面文，「最近發生太多事，一時沒辦法跟大家說清楚，但我正經歷身體生病還有感情的危機，雖然每天都在疼痛中度過，但我依然繼續努力的對抗中。」並透露她現在需要一個人可以好好放鬆度假的地方。

Lucy在限時動態抒發情緒。(圖/翻攝自盧蓁IG)

然而其實早在4日時，Lucy就曾在限時動態抒發心情，「我快走不下去了。努力過也是過了，好累真的好累…。」如今又透露身心狀態都不好，讓不少粉絲十分擔心她的情況。

(中時新聞網)