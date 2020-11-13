11月12日上午，燦爛的陽光驅散了初冬的冷氣，台商金先生重新回到了武漢，走進了他曾在此與新冠病毒作戰近20天的武漢協和醫院西院。

圖片來源：羊井

9個月前，金先生與妻子吳女士在最寒冷的1月底，第一次來到這裏。當時他出現高燒、呼吸困難等症狀，CT顯示雙肺感染性病變，體溫一度飆升至39.8攝氏度，持續發熱10多天，被確診為新冠肺炎。武漢當時醫療資源極度緊張，醫院掛號甚至掛到了800多號，好在得到省市台辦等部門的積極協調，才得以順利入院接受治療。

孩子年幼、妻子與岳父岳母都被感染。初入醫院時，金先生連續三天高熱不退，經歷著生死之間的微妙摩擦，他的內心焦慮且恐懼，但省市台辦與協和醫院的大力救治很快讓他有了希望。

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在住院期間，醫院對金先生進行了細心照顧與有效治療，治療複健同步，幫助病人恢復體質；省市台辦每天安排專人對病人的治療情況進行跟蹤瞭解，時刻關心身體與心理情況，及時做好心理疏導工作。身心同愈、雙管齊下，讓金先生的病情及時得到了控制。

武漢協和醫院西院是武漢新冠肺炎重症醫院院區，收治了5200多人次的新冠肺炎患者，接診了2萬多名發熱患者，管理著2家方艙醫院，成為武漢市收治人次最多的醫院。攜手20餘個援鄂醫療隊戰鬥在武漢抗擊新冠肺炎疫情的第一線。該醫院院按照“應收盡收，提高救治率，降低死亡率”的原則，積極開展救治工作。方艙醫院是以中醫醫療為主，重症是以中西醫聯合診治為主。全體醫生齊上陣，不分科室24小時待命直至疫情得到有效控制，每一個新冠肺炎患者都是由跨科系組成團隊進行個案做處理，邊治療邊複健，系統化且個體特殊化的治療使得治癒率大大提高。並且在嚴格的統籌管理、後勤保障、醫療人員心理建設等工作下，做到了醫護人員零差錯、零感染、零死亡。

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在世界疫情危重時刻，醫院一線醫療團隊與各國抗擊新冠肺炎醫療團隊連線分享疫情防控經驗，出版《新館肺炎疫情應急手冊》等一線資料書籍，為世界難題提供中國方案。

醫院心系患者用心救治，患者湧泉相報將愛意傳遞。臺胞金先生和妻子康復後，從新聞中得知新冠肺炎康復者血漿可以用於治療危重症患者，吳女士萌生捐獻血漿的念頭，並得到丈夫的支持。3月20日下午來到武漢血液中心捐獻血漿，經過一系列的問詢、身體檢查等評估，兩人符合捐獻血漿的要求，各成功捐獻400ml、300ml血漿。

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這次重回醫院，他向大家展示了《捐獻榮譽證書》《無償獻血證》，在給予他重生的醫護人員面前，表達了自己共同傳遞愛與認同的精神。「醫者父母心，大愛本無疆」他為奮戰在一線崗位的醫護人員親筆寫下感謝函，表達深深的謝意。

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金先生在血漿提供捐贈儀式上說：除了武漢協和醫院之外，還有北京協和醫院的醫生不時的叮嚀，猶如親人般的關懷令我感動，希望臺灣所有的朋友親人能瞭解大陸新冠疫情的醫療體系。因為我跟家人們是新冠病毒康復者尤其是我是重症痊癒，我願意提供血液跟血漿給全世界做新冠病毒做康復研究。

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武漢協和醫院西院副書記汪宏波醫師希望能與臺灣的同胞們共同分享抗擊新冠肺炎疫情的過程，讓全世界恢復正常生活狀態。雖然兩岸近年關係緊張但是對於生命的看法是一致。只有相互幫助，才能共同度過難關。

(中時新聞網)