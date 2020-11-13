中國外交部祝賀拜登勝選 16:142020/11/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為大陸外交部發言人汪文斌。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湃新聞報導，中國外交部13日正式祝賀拜登勝選。外交部發言人汪文斌13日表示，一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登和賀錦麗表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。 (工商 ) #祝賀 #拜登 #中國外交部 #勝選 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 制衡派區域經濟結盟浮現 04:102020/11/13 財經要聞 選後美國的中國政策與台灣利益 04:092020/11/13 時論廣場 亞洲經濟整合加速 衝擊美制中 04:102020/11/13 焦點新聞 共和黨最鷹派學者都唱衰 斷言一權威會讓川普準時搬出白宮 10:422020/11/13 國際 美中權力漸轉移 拜登對中關係將合作大於對抗 14:232020/11/13 國際 拜登菅義偉通話 釣島納安保條約 04:102020/11/13 焦點新聞 拜登上任後台灣該怎麼辦 學者：不要掉進數字陷阱 01:172020/11/13 政治 重申密切合作！ 拜登與日韓澳領袖熱線 04:102020/11/13 財經要聞 大選後契機 中美應重啟對話 04:102020/11/13 焦點新聞 蓬佩奧稱台灣非中國一部分 外交部：事實現狀 10:472020/11/13 政治 兩岸熱門新聞 中國外交部祝賀拜登勝選 - 兩岸 - 工商 美不滿加開赴陸航班遭拒 華春瑩譏美雙標 - 兩岸 川普突換國防部長 學者示警：代表南海可能要打仗 - 兩岸 安檢想插隊遭拒！大媽爆氣「追整路飆罵」：下了飛機來打架 - 兩岸 宅男狂匯137萬把到網路「仙氣妹」 見本尊100公斤崩潰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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