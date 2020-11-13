澎湃新聞報導，中國外交部13日正式祝賀拜登勝選。外交部發言人汪文斌13日表示，一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登和賀錦麗表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

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