啟碁（6285）13日召開法說會公布第三季季報，第三季雖勉力向上，單季EPS1.21元拼勝上一季的1.03元，但在多了疫情干擾下，表現仍不若去年同期的1.44元，另累計前三季EPS2.89元亦低於去年同期的3.06元。

針對前三季的表現，啟碁董事長謝宏波在法說會上直言，今年原本可以更好，但因為匯率波動、供料不順和疫情影響，表現有稍微差了一些，不過，「我們第四季會再追追看」。

(工商 )