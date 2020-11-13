啟碁Q3EPS1.21元 力拼第四季會更好 16:092020/11/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟碁（6285）13日召開法說會公布第三季季報，第三季雖勉力向上，單季EPS1.21元拼勝上一季的1.03元，但在多了疫情干擾下，表現仍不若去年同期的1.44元，另累計前三季EPS2.89元亦低於去年同期的3.06元。 針對前三季的表現，啟碁董事長謝宏波在法說會上直言，今年原本可以更好，但因為匯率波動、供料不順和疫情影響，表現有稍微差了一些，不過，「我們第四季會再追追看」。 (工商 ) #啟碁 #EPS #供料 #力拼 #會更好 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明Q3大賺27億 Q4更好 04:102020/11/13 證券．權證 前三季EPS 18.47元 玉晶光 第三季樂賺近一個股本 04:102020/11/13 產業．科技 居家辦公需求增！ 客思達-KY第三季每股賺1.08元 17:192020/11/13 財經 車市飆 和泰、裕隆Q3賺很大 04:102020/11/13 財經要聞 出貨旺季 仁寶獲利季季增 04:102020/11/13 證券．權證 《通信網路》供料不順＋匯率攪局 啟碁Q3逆風每股賺1.22元 15:392020/11/13 財經 《光電股》歷年最旺Q4 玉晶光可望迎接 08:172020/11/13 財經 《生醫股》岱宇前3季獲利增近3.5倍 EPS至5.62元 16:472020/11/13 財經 《造紙股》永豐餘Q3獲利衝新高 土地活化挹注EPS 0.8元 15:562020/11/13 財經 營建黑馬 遠雄建 前三季EPS大躍進 04:102020/11/13 證券．權證 財經熱門新聞 政府不救？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 要聞 沒華為死不了？陸晶圓廠下場曝 慘輸台積電 - 財經 納智捷退出大陸市場 裕隆子公司東裕聲請破產清算 - 財經 - 工商 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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