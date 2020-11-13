台北市長柯文哲參與行政院會，針對萊克多巴胺豬肉進口提出建議，不料，行政院發言人丁怡銘卻誣指台北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，柯13日表示，北市府的發言人比較正直，不會這樣，給丁怡銘打120分，因為「自爆了」。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，議員王欣儀詢問柯到院會提出政策討論，但被民進黨政府操作成政治鬥爭，柯回說，每天都這樣，反正習慣了，他強調，立法院政黨協商1個月後才有辦法處理，現在有一個疑問，到時候法令都還沒準備好怎麼進口？

柯進一步指出，民進黨自己要思考，行政命令要1個月後才能處理，明年元旦上路恐怕沒有管理辦法，本來是一個可以解決的問題，不曉得在幹什麼。

王欣儀表示，一個牛肉麵店家被國家力量羞辱、散布假新聞，丁怡銘買牛肉麵想賠罪竟還報公帳，她問柯要給丁怡銘打幾分？柯回應，市府的發言人不會這樣，我們比較正直，丁丁是個人才，要打分數他會打120分，因為自爆了。

(中時 )