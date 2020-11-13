離2022大選越來越近，各政黨啟動縣市長人選佈局，北市長柯文哲第二任期將在後年屆滿，卸任後的空缺寶座，成為各政黨爭搶的目標，市議員洪健益今天在市政總質詢指出，北市牛肉麵節冠軍深陷萊牛風波，副市長黃珊珊昨天帶市府官員大口吃麵力挺攤商，但柯今日才慢半拍前往，甚至沒邀市府團隊相挺，只帶民眾黨立委陪同，疑似刻意迴避與黃同框。

洪健益現場更拿出衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、國民黨立委蔣萬安及黃珊珊的照片，並要求柯文哲大聲說出自己內心到底支持誰來接班。

柯文哲回應，除了黃珊珊，其他人不熟，沒有實際共事過，他也不知道誰會做得好，這些問題問得太早了，黃珊珊曾形容選舉就像考試，要先把書讀好，才有辦法考試，這些「政治議題」，應該往後挪到大選前半年，再開始關心。

洪健益怒批，柯日前放話自己將直接準備選2024總統大選，但光面對接班人的話題，就一直閃躲不回應，且和蔣萬安保持曖昧，這不是一個合格的態度。

洪健益還指出，若民進黨有合作對象，自己會支持黃珊珊，因為她知道民眾要什麼、哪個區塊需要怎麼建設，如果民進黨在市長大選缺席，他一定會全力支持黃珊珊。

對此，柯文哲指出，這種講法是在挑撥離間，更脫口「無論民進黨有沒有缺席，我都會支持她（黃珊珊）」，並稱黃有參與市政實際的運作、經過一定的學習及訓練，成果一定會比較好，但離投票還有兩年，世界變化太快，現在談選局都還太早了。

此外，市議員阮昭雄指出，目前北市府滿意度低迷，並呼籲柯以母雞帶小雞的方式，把心收回來放在市政建設上，讓市民在未來值得懷念柯市府的種種政績。

(中時 )