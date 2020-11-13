美國對華為制裁升級，台積電空出的產能很快被其他國際大廠搶光，而大陸晶圓代工龍頭中芯國際無法出貨給華為，造成多大影響？對此，中芯國際聯合執行長梁孟松指出，中芯的產能規畫與技術發展不是針對單一客戶制定，將持續與各國客戶保持合作，預計需要2至3季的時間，才能將原先規畫的產能填補起來。

中芯日前公布最新財報，第3季營收續創新高達人民幣76.38億元，季增13%、年增31.7％；預估第4季營收將較第3季減少10～12％之間，毛利率介於19～21％之間。

2020年資本支出計畫從約人民幣457億元下修到約人民幣402億元，主要是由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，以及物流原因導致部分機台到貨延遲。

中芯上月初公告指出，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。「針對該出口限制，公司和美國工業與安全局已經展開初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。」

對於美國對中芯實行出口管制，中芯聯合執行長趙海軍強調，中芯只為民用終端用戶提供產品和服務，沒有任何軍事終端用戶。

趙海軍表示，目前公司運營正常，但部分美產設備零部件和原材料的交付期有延遲，某些類型的設備已經延遲2個月，例如高能離子注入機等。但公司仍在申請出貨許可，希望恢復正常的採購。

對於華為禁令造成的產能缺口，梁孟松則表示，中芯國際是一個國際性的晶圓代工公司，產能佈建或者技術的發展並不是針對單一客戶來制定的，所以，公司在規畫運載產能的時候，就已經考慮到了多種情況。

梁孟松說，例如之前提到中低端的消費電子、汽車類、射頻連接類、IoT類、AI類等平台，正是因為有這些平台，公司一直跟十幾個客戶保持著在各平台的NTO項目，預計需要2至3季的時間，才能將原先規畫的產能填補起來。

(中時新聞網)