中磊(5388)今(13)日公布第三季財報，單季稅後淨利季增逾15%，每股賺1.13元，毛利率也相較第二季以及去年同期回溫。

中磊2020年第三季單季營收達94.62億元，較第二季營收92.54億元，季增加2%，亦較去年同期成長4%，受惠於較佳的產品組合，單季毛利率達15.9%，季增加1.3個百分點、年增加1.2個百分點，第三季營業利益達3.6億元，較第二季營業利益2.87億元，大幅成長逾25%，亦較去年同期成長15%，單季歸屬母公司稅後淨利達2.78億元，較第二季稅後淨利2.41億元，季增逾15%，單季每股稅後盈餘1.13元。

中磊2020年前三季累計營收總額達255.18億元，相較於去年同期營收222.38億元，年成長率達15%，前三季營業毛利率達15.1%，累計稅前淨利為7.56億元，歸屬母公司稅後淨為6.06億元，前三季每股稅後盈餘為2.44元。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，對網通產業卻帶來了契機，居家辦公、視訊教學、串流娛樂等應用帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級需求，中磊因應疫情，整體營運應變得宜，集團產能現包含台灣、蘇州、菲律賓及印度等地，彈性滿足客戶需求；同時，中磊持續強化全球布局，除深耕北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，更積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，搶搭寬頻升級商機，電信市占率持續提升。迎接5G新紀元帶來的龐大商機，中磊深耕新產品領域如WiFi 6無線設備、新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、5G小型基地台、5G CPE、智慧物聯網等加值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。

(時報資訊)