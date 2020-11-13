馬來西亞第三季經濟萎縮放緩，該國央行並上修2021年成長預測，並承諾將持續協助家庭與企業度過新冠肺炎疫情的衝擊。

馬來西亞第三季國內生產毛額（GDP）年減2.7%，優於市場預期的年減3.2%，並較第二季的崩跌17.1%大幅改善。

自政府5月起開始逐步解除防疫封鎖措施後，這個仰賴出口的經濟體已經從2009年金融危機以來首次的經濟萎縮中復甦。

馬來西亞央行表示，今年來共降息125個基點將有助於2021的經濟成長，但央行仍將繼續提供攻策支持與援助。

央行總裁諾珊霞（Nor Shamsiah）在線上記者會表示：「展望2021年，受益於全球需求改善，以及在眾多政策支持下，公共與民間部門支出反彈，馬來西亞的經濟成長可望復甦。而未來的貨幣政策考量，將取決於不斷變化的環境而定」。

馬來西亞央行維持2020年的經濟預測不變，預計全年萎縮3.5%～5.5%，但將明年成長預測中值從6.75%上修至7%。

雖然部分經濟學家擔心10月重啟防疫限制措施將削弱馬來西亞今年最後一季的復甦力道，但該央行表示，新冠肺炎疫情對全球成長造成的風險已經減輕。

巴克萊預期，到2021年，馬來西亞央行都將維持利率不變，而降息25基點的機率偏低。

(時報資訊)