亞洲烘焙器具領導品牌三能-KY(6671)透過製程精簡、電商市場產品具有高毛利率的優勢下，三能集團第三季毛利率達40.19%，連續兩季都突破40%大關，也使1-9月毛利率達40.12%，與去年同期毛利率36.81%相比，增長3.31%，毛利率成長率為8.99%。前3季每股盈餘2.53元，與去年同期1.95元相比成長29.74%，第三季每股盈餘1.09元，更較去年同期0.74元成長47.30%。

第3季營收達新台幣5.12億元，較去年同期營收4.78億成長7.14%，前9月營收新台幣13.64億元，同樣超越去年同期營收，在人民幣與日幣匯率雙雙較去年貶值，及受到疫情衝擊的情況下，三能集團還是在前三季順利繳出超越去年同期之成績單，達到營收、毛利率雙成長目標。

三能指出，第三季在疫情影響全球經濟環境下，重新擬定產銷戰略目標，包括加強電子商務之銷售，以及針對較不受疫情影響工業客戶，進行專業服務，才使三能集團在疫情狀況下能即時穩定，更創佳績。

三能11月初在三能台中大里總部舉辦的廠拍活動銷售金額達300萬元，加上11月及12月屬於烘焙業旺季，期待三能可在2020全年度疫情及匯率不利之情況下，仍保持營收成長動能暢旺，超越去年營收金額。

(時報資訊)