男星敖犬（莊濠全）從選秀節目《模范棒棒堂》脫穎而出，成功以男團「Lollipop棒棒堂」出道，當年他以神似陳冠希的外型和精湛舞迷倒萬千少女；團體解散後，敖犬積極往大陸發展，日前他錄製節目時，玩遊戲不慎導致右手出血，卻堅持想把表演完成，讓網友驚呼「太敬業」。

近期敖犬出演大陸綜藝節目《火星情報局》，過程中他模仿綠巨人浩克抱著薛之謙轉圈圈，兩人轉圈後有一名女星看到他們身上有血，所有嘉賓全湧上去查看；敖犬右手不斷流血，薛之謙的脖子也有血漬，他卻傻傻地問「你的還是我的（血）」，經確認後才證實是敖全在表演時疑似被衣服拉鍊劃傷。

敖犬右手不斷流血，薛之謙的脖子也有血漬，他卻傻傻地問「你的還是我的（血）」，經確認後才證實是敖全在表演時疑似被衣服拉鍊劃傷。(圖/ 摘自微博)

工作人員急忙要將敖犬送醫，沒想到他第一時間卻心繫自己的演出，「我還沒表演完」，但在眾人勸告下，才趕緊就醫診治，連耳麥都來不及拆掉，可見情況多緊急；所幸接受縫合手術後，目前已無大礙。

在敖犬送醫後，現場嘉賓對於他全心投入表演連自己受傷都無感，紛紛狂讚超敬業。大票網友更擔心地表示，「太心疼了吧」、「天呀這個一定要注意呀」、「太敬業了，希望早日康復」。

(中時新聞網)