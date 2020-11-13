苗栗縣今年第2期稻作已在近日陸續收割，過去農民對剩餘稻草採取露燃方式，造成空氣污染及交通安全問題，環保局為解決這項問題，全力推廣以液態稻草分解菌來取代露燃，全縣已有5分之一面積農田加入，將繼續加強推動。

環保局推廣液態稻草分解菌，已進入第2年，並舉辦多次示範說明會，並曾特別安排縣長徐耀昌在苑裡農田示範如何使用灑布分解菌，日前更舉辦液態稻草分解菌推廣成果說明會，說明液態稻草分解菌推廣成果外，並聘請苗栗區農改場朱盛祺博士說明液態稻草分解菌的應用及技術，希望能藉此讓與會事業單位未來參與推廣補助行列。

環保局長陳華盛表示，苗栗縣今年液態稻草分解菌推廣成效非常顯著，除推廣面積1,289公頃，較去年成長12倍，達本縣水稻種植面積1／5外，並經環保局稻草露天燃燒衛星圖資分析結果顯示，今年燃燒面積為59公頃，較去年度240公頃，已減少181公頃，減少率為75％，因此，透過推廣液態稻草分解菌，確實能大幅降低農民露天燃燒稻草行為。

環保局呼籲，焚燒稻草不僅會產生大量空氣污染物對人體產生危害，亦會因煙霧瀰漫，影響駕駛人視線，危害行車安全，因此，請農民朋友們多加使用液態稻草分解菌。環保局將在二期稻作收割期間加強稻草露燃巡查，倘若查獲燃燒稻草行為，即依據「空氣污染防制法」規定進行裁處。

(中時 )