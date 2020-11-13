三立、華視新八點華劇《廢財闖天關》首映會， 出席李國毅、李亦捷 、邱昊奇、梁舒涵、邵翔、梁以辰等藝人。（盧禕祺攝）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關》13日舉行首映會，包括主演李國毅、李亦捷、邱昊奇、梁舒涵、邵翔、梁以辰等出席。劇中李國毅這次飾演從天上被貶絀凡間的落難財神，首次演出華劇的「影后」李亦捷劇中則是名符其實的「吸禍千金」，劇中兩兩人一見面就裸戲上陣，李國毅全裸從衣櫃飛出撲倒李亦捷，雖畫面露骨唯美，沒想到李亦捷自爆，該場戲因為只圍浴巾，「我腋毛長很快，那天很擔心，李國毅還說要借我刮鬍刀，但我怕流血，最後只好夾得比較緊」。

除了自爆腋毛長得快，李亦捷尺度無極限連環爆，劇中她和梁淑涵飾演閨蜜，某天觀察梁淑涵有長鬍子，直問梁「是不是毛髮旺盛」、「腋毛是不是早上刮、晚上頭就跑出來？」意外找到同路人，且兩人手毛長、也都長喉結，笑說真的是閨密，還笑說「梁舒涵還介紹我一家雷射腋毛的」，接連爆料讓梁舒涵險些招架不住，男主角李國毅也是捏把冷汗。

首度拍華八，李亦捷感謝前輩李國毅照顧，像某次在深山拍戲，當時她穿裙子喊冷，李國毅貼心脫外套給她保暖；此外有場他要公主抱她，等待開拍前，李國毅將李亦捷暫時放在大腿上、不費吹灰之力輕鬆地舉動，讓她很有被保護的感覺，搞笑形容「有點像坐遊樂設施感覺」。

這時邵翔不平地說「我也有借你外套啊」，原來是某次拍戲太熱，邵翔把李亦捷當衣架，將外套披在她身上，李亦捷聳肩「善有善報，讓他披一下」。李亦捷也感謝邵翔，知道她剛考到駕照，拍戲時第一次上路，靠在她車窗上說「有什麼不懂就問我」，還在一旁看她開完全程，讓他備感窩心「他其實可以先走的，很感謝他，眼神會告訴你一切」。

倒是梁舒涵先前駕照沒考過，她慚愧說「十年沒唸書了，下一次！」李亦捷則認真地說「其實聽到梁舒涵沒過，我很驚訝欸，因為聽說頭大的人比較聰明」，無俚頭反應讓全場笑歪，梁舒涵倒是哭笑不得。回憶片場趣事，李亦捷自豪很會記味道，有次片場遺留一件帽t，當大家不知道是誰的，李亦捷一聞就知是李國毅的，她笑說「可能某輩子是隻小狗」。

梁以辰為戲瘦4公斤，劇中飾演瘟神不斷誘惑李國毅，有一幕李國毅將她公主抱到門外丟下，她自招拍戲當下還沒瘦，很怕李國毅閃到腰。剛認識的第一場戲就要公主抱，她讚李國毅體貼、加上眼神很會放電，讓她不太敢直視。168公分高的梁以辰瘦身成功，但經紀人認為她瘦過頭，她解釋「有些女生明明很瘦，硬要說自己胖，但我腿很粗」，一旁邱昊奇聽不下去，直回「就是妳啊！」《廢財闖天關》17日晚間8點於三立播出，晚間9點於華視播出。

(中時 )