由於林耀宗、「阿飛」施顏宗兩名主力在花蓮觀護盃首役就受傷退場，璞園建築只好無奈把兩人送回台北接受檢查，更緊急找來「松山雙塔」孫思堯、林正兩名P＋聯盟領航猿球員趕到花蓮「救火」，就是想要彌補璞園苦無內線長人的缺陷。

「因為耀宗打完首戰就感覺身體不舒服，阿飛則是扭傷腳踝，為了保險起見，我們還是把兩人送回台北檢查，畢竟距離新球季開打時間很近了，」璞園總教練顏行書說，「所以我們趕緊把孫思堯與林正叫來花蓮，否則我們內線就沒人了。」

畢竟溫立煌還因手掌骨裂缺陣，璞園洋將托爾伯也剛在11日抵台，預計最快要到25日才能結束隔離，隨即投入球隊訓練，目前璞園已經沒剩任何一名「健康」的中鋒，只好從領航猿緊急調來孫思堯與林正救火，兩人也只能趕到花蓮備戰。

「我自己也嚇了一跳，沒想到會跟林正一起被叫來花蓮打觀護盃，」孫思堯說，「其實我也很困擾，因為根據原本的訓練計畫，本周應該沒有比賽，只需準備下周六的P聯盟官辦熱身賽，卻須來花蓮打完最後兩戰，但我會好好上場表現。」

(中時 )