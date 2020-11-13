台中市不動產開發公會首度結合公益的「第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽」，13日在台中國際高爾夫球場登場！台中市不動產開發公會理事長林正雄代表捐贈20萬元，由台中市府社會局轉予各社福團體，以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。

林正雄表示，高爾夫球賽理事長盃運動結合公益，以後能長久延續，這一年來疫情波及各行各業，很多社福團體因為企業捐贈減少，加上商業行為較受限制，今年營收也受影響，衝擊到社福團體的捐款。

第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽」共有200多名球友參加盛會，捐助公益也能拋磚引玉，期待每年理事長盃高爾夫球公益聯誼賽，延續有意義的活動，對社會做出直接付出與貢獻，為幫政府關心到弱勢角落的社福單位送暖。

台中市府社會局副局長陳坤皇表示，感謝建築業給社會局當政府與民間團體橋梁機會，社福團體參與急難救助、捐助弱勢，愛心溫暖社會，有的還提供孩子課業輔導資源，教導藝術課程，照顧更多弱勢孩童與長輩。

林正雄說，台中市長盧秀燕主政以來，支持建築業，大家也看到很多改變，過去比較為人詬病的空氣品質，現在不只台中市民，來自全國各地民眾，都感受到空汙明顯改善，盧秀燕這2年的努力，造福住在台中的居民，與要移民來台中的購屋者。

林正雄進一步表示，依目前全球疫情來看，疫情完全控制應該還有1年以上時間才有穩定階段，他向建築同業建言，「建材急速上漲，所以不一定要賣的太快，減少增加營建成本。」

至於外界憂心政府打房，他認為，目前因疫情衝擊，政府還需要振興經濟，經濟復甦還沒完全恢復，對政府有信心，應該會等產業恢復生氣，2、3年後再看要怎麼調控。

主辦球賽的運動委員會主委唐廷照表示，台中市不動產開發公會會員齊心認為，企業取之於社會也需善盡社會責任，運動委員會以推廣健康生活及社會回饋做為該委員會目標，活動不僅是運動賽事舉辦，推廣公益、關懷社會更是重點志業。

第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽，除市府長官及不動產界貴賓出席到場指導，邀請台中市不動產開發商業同業公會會員代表及協力廠商共約200多人參加。

唐廷照表示，第15屆理事長盃高爾夫球公益聯誼賽活動延續往年精采賽程與同樂晚宴，今年盛逢該公會邁向45周年重要歷史時刻，建築同業與協力廠商，攜手參賽選手一同愛心做公益，讓活動更有意義。

(工商 )