醒吾科技大學餐旅管理系最近分別參加五項餐飲大賽，一口氣拿下6金2銀10銅3佳作，創下醒吾餐旅驚奇十月「獎不完」紀錄；其中外型甜美餐二學生楊淨涵，傳統調酒比賽過程中，燦爛笑容與充滿自信的調酒，征服了所有評審眼球，13日開心的說，很想讓全世界都知道她苦練5年第一次勇奪金牌！

醒吾科大餐旅管理系在陳國勝、許燕斌、張哲維、宋應欣、王裕泰、卓文倩及王聰明老師指導下，最近率學生分別報名參與第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、第四屆國際青年創意美學競賽、NTT國際創意美學技能競賽、景大盃第三屆飲品藝術挑戰賽及2020美饌第九屆美食藝術大展廚藝競賽，豐碩成績再次擦亮醒吾科大觀光餐旅學院金字招牌。

郭承翰創作品《生機》，自我勉勵跟向日葵一樣勇敢並且永遠像著太陽，樂觀的面對每一項挑戰。(醒吾科大提供)

奪金選手楊淨涵是二年級學生，就讀淡水商工時誤打誤撞被老師挑選為傳統調酒選手，為了練就一身手調酒好本事，犧牲無數休閒時間，不斷從挫折中汲取經驗，苦練5年首度在國際青年創意美學競賽奪金。她形容金牌甜美滋味沁到心頭，恨不得全世界都能分享其喜悅。

張依芃創作的《地藏王菩薩》，隱喻從痛苦到光明極樂境界，獲評審一致讚賞。(醒吾科大提供)

另一位金牌選手郭承翰來自穀保家商，比賽創作品《生機》，雕塑瓢蟲象徵大自然的生機勃勃，期待自己能在烘焙這個產業跟瓢蟲的花紋豔麗一樣，一再超越自己完成自己的夢想。他說：「瓢蟲也是幸運的象徵，在夢想的路上也需要一點運氣來幫助自己，更不能忘的是努力希望這點運氣能夠帶著自己更上一步，而向日葵則是想讓自己跟向日葵一樣勇敢並且永遠像著太陽，樂觀的面對每一項挑戰。」

甜美笑容加上充滿自信的調酒表演，楊淨涵征服了所有評審眼球。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅系教學多元豐富，學生參賽時都能展現豐富創作力。餐二張依芃就讀成功工商餐飲科時就喜歡想像，這次在2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽翻糖蛋糕比賽創作時，就想像構思出地藏王管理一群小鬼模樣，隱喻功德妙法能負載一切眾生，希望欣賞其作品者，都能感受從痛苦此岸昇華至光明極樂世界。

郭奕德堅持調酒奶製品風味，令評審為之驚艷。(醒吾科大提供)

另一位金牌選手郭奕德也是二年級學生，就讀豫章工商時就熱愛花式調酒，且堅持調酒風味比花俏動作更重要。他深信調製出一杯叫人痴迷好酒，會比炫麗花式動作重要，這次在第四屆國際青年創意美學競賽花式調酒比賽中，他就以特調奶製品風味，擒服了所有評審味蕾。

累計醒吾科大參賽獲獎同學，包括六金牌選手郭承翰(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、藝術麵包)、張依芃(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、翻糖蛋糕)、張宇捷(2020第四屆國際青年創意美學競賽、咖啡拉花組對流a組)、楊淨涵(2020第四屆國際青年創意美學競賽、傳統調酒B組)、郭奕德(2020第四屆國際青年創意美學競賽、花式調酒)及林佳芃(2020 NTT 國際創意美學技能競賽、國際翻糖蛋糕裝飾展示完成組)。

兩銀牌選手張羽嬋(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、糖霜餅乾)及吳靖騰(2020第四屆國際青年創意美學競賽、花式調酒)；十面銅牌選手王博正(景大盃 第三屆飲品藝術挑戰賽、手沖咖啡)、許芷毓(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、藝術麵包)、許絲評(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、糖霜餅乾)、林佳瑩(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、創意果凍花)、李晶玉(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、創意果凍)、吳宜蓁(2020第四屆國際青年創意美學競賽、咖啡拉花組對流a組)、呂安柔(2020第四屆國際青年創意美學競賽、咖啡拉花組對流a組)、涂永傑(2020第四屆國際青年創意美學競賽、咖啡拉花組對流a組)、林辰龍(2020第四屆國際青年創意美學競賽、花式調酒)、王威中(2020美饌第九屆美食藝術大展廚藝競賽、中餐靜態展示)。

三佳作一優勝選手，包括王博正(景大盃第三屆飲品藝術挑戰賽咖啡拉花、優勝)、葉奕辰(第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、糖霜餅乾佳作)、宋守憲(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、糖霜餅乾佳作)及薛景鴻(2020第二屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽、盤飾點心佳作)。

(中時新聞網)