由台灣人工智慧學校舉辦的「2020台灣人工智慧年會(AI Academy)」，今(13)、明(14)日於中央研究院人文社會科學館盛大展開，並邀請到遠傳(4904)轉型辦公室資深協理陳佳玲以「結合5G大人物的創新與轉型」為題演講，會場並展示遠傳的智慧能源管理、智慧交管、智慧路燈等相關應用，以5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術與產、官、學界代表交流，共同探討企業數位升級與藍海新商機。

台灣人工智慧學校由財團法人科技生態發展公益基金會主辦，並獲得中央研究院資訊科學研究所、中央研究院資訊科技創新研究中心支持，為台灣產業訓練大量且優質的人工智慧人才，每年舉辦台灣人工智慧年會，提供人工智慧知識與經驗交流激盪的場域。遠傳於展會現場展出「智慧能源管理」，結合大數據與人工智慧，提供管理者可視化分析，優化智慧工廠或智慧大樓日常運營，提升節能效益。

遠傳同時展出透過人工智慧影像辨識的「智慧交管」應用，可偵測違規變換車道、違規臨時停車等情形，且能辨識贓車車牌提升整體城市安全。遠傳展示另一項應用為「智慧路燈」，結合物聯網控制器與通訊傳輸，遠端監控設備，自動偵測故障並快速報修，不僅節省管理單位維修維護成本，也提升用路人的安全。

遠傳擁有業界惟二80MHz以上5G頻寬，並憑藉著長期深耕「大人物」以及雲端技術，可為產業夥伴設計規劃切合需求的解決方案，將5G與AIoT加速落實於各創新應用，建構完整5G生態圈，協助台灣產業打入5G國際市場。

(時報資訊)