英國最大連鎖零售超市特易購(Tesco)週五表示，將設立更多太陽能發電場，更多門市裝上太陽能板，推出更多電動車，希望在英國的業務到2035年時能實現零碳排目標。

歐洲人環保意識在過去數十年一直領先各地。特易購表示，已經找到能源新夥伴Low Carbon，將在威爾斯的Anglesey市、英格蘭南部的Essex和牛津郡成立三個太陽能場，每年將發電1300億瓦時，足夠為4.4萬戶家庭供電，可協助特易購對全國電網購買更多再生能源。

特易購承諾在2030年只使用再生電力，每年將節省3.03萬噸的二氧化碳排放，相當於路上1.44萬輛汽車排放。未來將在英國所有的門市安裝數千個太陽能板，目前僅60加門市有安裝。

特易購也將於本月在大倫敦地區路上安排30輛電動送貨車，預計2028年全部運送車隊將電動化。為服務客戶，也將在600個門市安裝充電站。英國業務零碳排目標，從2050年提前到2035年。

(時報資訊)