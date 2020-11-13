國內外新冠肺炎疫情再度升高，令市場信心受到打擊，周五日經指數收黑，結束連漲8個交易日的升勢。

周五日經225指數收跌0.53%，為25,385.87點，尾盤跌幅收斂，縮小了失守29年高點的距離。輝瑞周一發布疫苖開發的好消息，令投資人對經濟復甦前景感到樂觀，本周日經指數上漲4.36%。

東證一部指數今日收跌1.33%，為1,703.33點，33大類股普遍收黑。

因美國的每日確診數連續8天超過10萬人，以及投資人意識到有效的疫苖要大量推出仍需要時間，隔夜美股主要指數大跌。

日本媒體報導，日本周四增加1,634人確診，創下單日新高。

疫情捲土重來恐再度引發行動限制措施，航空股重挫近3.6%，全日空跌4.80%，日本航空跌1.92%。

陸運股亦表現疲弱，近鐵集團重挫6.79%，東海旅客鐵道跌3.69%。

部分居家防疫概念股受到追捧，任天堂與索尼分別漲1.08%與 1.81%。

樂天前三季營業虧損達605.2億美元，股價下跌2.93%。

日產汽車股價上漲8.75%，因該公司將全年營業虧損預測大砍28%。

Mothers新創股指數收漲1.93%。

(時報資訊)