行政執行署嘉義分署執行拖吊柳男的賓士車。（行政執行署嘉義分署提供）

嘉義縣竹崎鄉29歲柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費、吸毒被罰鍰等案件147筆，共約20萬元，都不繳，嘉義縣財政稅務局人員查獲他名下的賓士車停在高鐵大道路邊，行政執行署嘉義分署拖吊查扣，柳男當天立馬繳10萬元，其餘分期繳納。

嘉義分署表示，12日嘉義縣財政稅務局人員以車牌辨識器查獲柳男名下的白色賓士C300，停放在高鐵大道路邊，該署接獲通報，即請派出所員警到場協助，當場查封車輛，拖吊至嘉義分署保管處所。

柳姓義務人當天到分署繳納10萬元欠稅，剩餘欠款聲請分10期繳納，每期繳納1萬元。

嘉義分署表示，柳男欠繳的稅金、健保費、罰鍰，還包括因吸食3級毒品「愷他命」被課處6萬元罰鍰未繳，由嘉義市警察局移送該署執行。

嘉義分署表示，該署與嘉義市政府交通處、嘉義縣市財政稅務局合作，由路邊開單員巡查通報、車牌辨識器檢視，一發現積欠牌照稅費、罰鍰等義務人的車輛，馬上通報該署進行強制執行拖吊，查封車輛法拍抵繳欠款。

(中時 )