新北市土城區廷寮里座落在永豐工業區內，前往清水大尖山的登山客都會路過永豐路195巷，但路旁的擋土牆布滿青苔汙漬，相當不美觀，里長李月嬌請求新北市議員廖宜琨幫助，請來畫師將擋土牆清潔，並在牆面漆上美麗山野美景，融入自然特色，使彩繪牆成為登山客打卡熱點。

廷寮里長李月嬌表示，永豐路195巷是通往清水大尖山的主要道路，沿路都是工廠，路旁的擋土牆原本也是一片黑嚕嚕，布滿青苔、汙漬，整個地方看起來死氣沉沉。雖然去年曾找清水高中學生彩繪一部分的擋土牆，但仍有一大片牆面未彩繪，因此才與廖宜琨商討，找畫師將擋土牆漆上自然特色的圖案，

李月嬌補充，牆面以山野風格為主，有野豬、麋鹿、溪流等具大自然特色的圖案，擋土牆穿上新衣後廣受好評，許多登山客、附近民眾都特地來拍照打卡，廷寮里也藉此擺脫工業鄰里的形象。

廖宜琨表示，廷寮里雖然座落在工業區內，但多了彩繪牆後整體煥然一新，市府近期推動的巷弄美學，就是希望當地彩繪融入地方特色，而廷寮里牆面上的彩繪圖案，也符合清水大尖山的大自然風格，若有地方的景觀、地形適合做彩繪的話都會盡全力來協助。

(中時 )