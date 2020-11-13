台中市新聞局長黃國瑋說，耶誕放映活動正值捷運綠線試營運期間，歡迎大小朋友搭捷運到文心森林公園站，欣賞市府精心挑選的動畫電影。（盧金足攝）

台中市新聞局與台中市影視發展基金會將在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦「2020台中耶誕嘉年華影展」，20日起連續兩周周五、六、日免費放映《熊熊遇見你電影超棒DER》、《北極特快車》、《聖誕快遞》、《捍衛聯盟》、《壞壞萌雪怪》及《鬼靈精》6部精選動畫電影，其中《熊熊遇見你電影超棒 DER 》三隻主角熊熊將現身開幕場，掀起「熊蓋讚」觀影風潮。

台中耶誕嘉年華影展13日在市府台灣大道市政大樓舉行開幕記者會，新聞局長黃國瑋說，耶誕放映活動正值捷運試營運期間，歡迎大小朋友搭捷運到文心森林公園站，欣賞市府精心挑選的動畫電影，提前歡度耶誕。

今年耶誕嘉年華影展由專業選片人精選6部具耶誕風情的動畫電影。（盧金足攝）

影視發展基金會執行長林盈志表示，今年耶誕嘉年華影展由專業選片人精選6部具耶誕風情的動畫電影，即日起至12月12日更在文心森林公園設置應景的戶外裝置。

除有超人氣國際IP「熊熊遇見你」大型裝置作品外，還有台中國際動畫影展歷年回顧展區及耶誕風情造景布置；此外，台中國際動畫影展將自11月27日至12月2日在新時代凱擘影城舉行，放映世界各國153部精彩動畫作品，「帶給大家最棒視覺饗宴」，選片人張維忠指出，6部精選動畫電影以親子共樂為目標，主打的耶誕元素，有3D、2D動畫及手繪風格，非常多元，增加接觸影展及影視文化機會。

新聞局強調，今年活動入場配合防疫實施實名制，同時舉辦抽獎活動，每參加一場電影放映即可獲得一次抽獎資格，有機會抽到電動機車、iPad、電影雙人套票等多樣好禮。

(中時 )